Začenja se spomladansko cepljenje lisic proti steklini

Ljubljana, 4. maja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin danes začenja s spomladanskim cepljenjem lisic proti steklini. Vabe bodo polagali s pomočjo letal z višine 300 metrov, in sicer predvidoma do konca junija. Uprava ob tem opozarja, naj se ljudje vab ne dotikajo, v času akcije je prepovedano prosto gibanje psov na javnih mestih.