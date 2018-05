V petek začetek spomladanskega cepljenja lisic proti steklini

Ljubljana, 3. maja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo v petek začela s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to boleznijo ter zaščita populacije lisic v slovenskih gozdovih in tako preprečitev širjenja bolezni, potekala pa bo predvidoma do konca junija.