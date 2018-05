Melamin s 15-odstotno rastjo prihodka

Kočevje, 6. maja - V kočevski kemični tovarni Melamin so lani ustvarili 50,7 milijona evrov prihodka, kar je 15 odstotkov več kot leto prej in 13 odstotkov nad načrti, ter 2,4 milijona evrov dobička, kar je za četrtino manj kot predlani in 23 odstotkov nad načrtom. V družbi ocenjujejo, da sta vzroka prihodkovne rasti okrepitev števila kupcev in rast prodajnih cen.