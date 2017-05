Melaminu čisti dobiček lani zrasel za skoraj petino

Kočevje, 6. maja - V kočevski kemični tovarni Melamin so lani ustvarili 43,5 milijona evrov prodajnih prihodkov, kar je šest odstotkov manj kot predlani, medtem ko so čisti dobiček povečali za 19 odstotkov na nekaj več kot 3,26 milijona evrov. V družbi ocenjujejo izide poslovanja za zelo dobre, saj so jih ustvarili ob dobrih štirih milijonih evrov amortizacije.