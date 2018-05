Za Lenarčičem dve tretjini poti

Moskva, 3. maja - Letalec in raziskovalec podnebnih sprememb Matevž Lenarčič, ki letos zbira podatke o onesnaženosti zraka na več kot 20.000 kilometrov dolgi poti preko Azije, je opravil dve tretjini predvidene poti. Po večdnevnem bivanju na Kitajskem in precejšnjih težavah z vremenom je preletel Mongolijo in v sredo zvečer pristal v Rusiji.