Lenarčič v novi misiji nad Rusijo in Kitajsko

Ljubljana, 26. marca - Slovenski letalec in raziskovalec podnebnih sprememb Matevž Lenarčič se bo prihodnji mesec odpravil na novo letalsko in okoljevarstveno odpravo, tokrat nad Rusijo in Kitajsko. Na poti bo zbiral podatke o koncentracijah črnega ogljika. Novo misijo bo podrobneje predstavil v četrtek v Ljubljani.