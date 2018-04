Krško nuklearko remontno zaustavili

Krško, 1. aprila - Nuklearno elektrarno Krško (Nek) so po sobotnem postopnem zmanjševanju zmogljivosti davi proti jutru zaustavili in izključili iz omrežja, s čimer so začeli njen približno enomesečni redni remont. Trije bistveni remontni sklopi bodo obsegali zamenjavo jedrskega goriva, preventivno vzdrževanje in preverjanje ter tehnološko nadgradnjo.