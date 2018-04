Francija in Velika Britanija pozivata k nadaljnjemu boju proti kemičnemu orožju

Pariz/London, 29. aprila - Danes mineva 21 let, odkar je začela veljati konvencija za prepoved kemičnega orožja. Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanska premierka Theresa May sta ob tej priložnosti svet pozvala k nadaljnjemu boju proti temu strašnemu orožju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.