Strokovnjaki OPCW obiskali še drugo lokacijo v sirski Dumi

Haag/Damask, 25. aprila - Strokovnjaki Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) so danes obiskali še drugo lokacijo v sirskem mestu Duma, ki je bilo v začetku aprila tarča domnevnega napada s kemičnim orožjem. Kot so še sporočili iz OPCW, so zbrali vzorce za analizo, poročajo tuje tiskovne agencije.