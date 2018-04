Gaza, 28. aprila - Več tisoč Palestincev se je v petek znova zbralo na protestih na območju Gaze ob izraelski meji. Prišlo je do spopadov in izraelska vojska je znova odgovorila s streljanjem, pri tem pa ubila štiri Palestince, več sto pa jih je bilo ranjenih, so sporočile oblasti v Gazi.