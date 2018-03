Evropski parlament za dolgoročno strategijo preživetja čebel

Bruselj, 4. marca - Evropski parlament je ta teden sprejel resolucijo, s katero komisijo in države članice EU poziva, naj storijo več za zaščito zdravja čebel, boj proti ponarejanju medu in podporo čebelarjem. Po oceni evropskih poslancev EU potrebuje obširno in dolgoročno strategijo za izboljšanje zdravja čebel in obnovitev čebelje populacije.