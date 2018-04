Kranjska občina v javno-zasebno partnerstvo še za šolo Staneta Žagarja

Kranj, 26. aprila - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji soglasno potrdili osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri Osnovni šoli Staneta Žagarja. Potrdili so tudi prerazporeditev sredstev za kolesarske povezave v Kranju.