Kranjska občina načrtuje nova javno-zasebna partnerstva

Kranj, 29. marca - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji izglasovali odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje. Kranjski župan Boštjan Trilar je ob tem napovedal, da bo v kratkem mestnemu svetu v potrjevanje predlagal že naslednje javno-zasebno partnerstvo, in sicer za izgradnjo telovadnice in novih oddelkov na OŠ Staneta Žagarja.