V Kočevskem rogu pred 75 leti začela delovati Baza 20

Dolenjske Toplice, 17. aprila - Danes mineva 75 let od začetka delovanja skritega partizanskega območja Baza 20 v Kočevskem rogu. Ta je prve prebivalce sprejela 17. aprila 1943, med drugo svetovno vojno so tam delovali občasno glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet, tiskarne, tehnika in bolniška postaja. Širše roško območje je spomenik tako odpora kot povojnih dogodkov.