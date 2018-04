Večer: Moč dobrega (26. 4.)

Maribor, 25. aprila - Ne spomnim se, da bi kdaj dobili toliko pisem, ki nas pozivajo, naj ne podpremo veta, je včeraj med razpravo v državnem svetu dejala Lidija Jerkič. Drugi svetniki so se nad pozivi javnosti zgražali. A demokracija niso fini sestanki z lobisti in prijetna potovanja, ki služijo utrjevanju jasnih in močnih interesov, piše Kristina Božič v Večeru.