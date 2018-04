Delo: Koristna škoda (25. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Velika pričakovanja, usmerjena v skupno javno naročanje, so se razblinila. Dobri dve leti in pol trajajoči razpis za zdravila, ki so ga v imenu vseh bolnišnic vodili največji strokovnjaki za javno naročanje z dveh ministrstev, ni prinesel bistvenih prihrankov, pač pa nekaterim celo škodo, kažejo prvi podatki, v Delu piše Milena Zupanič.