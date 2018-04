AIK se izteka čas za prevzem Gorenjske banke

Ljubljana, 27. aprila - Srbska AIK banka mora do ponedeljka lastnikom Save, ki prodaja Gorenjsko banko, predložiti soglasja za prevzem te banke. To ji verjetno ne bo uspelo, medtem pa naj bi stekle priprave na to, da Savini upniki prevzamejo delnice v banki, v kateri je Sava brez upravljalskih in glasovalnih pravic.