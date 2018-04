DS ni izglasoval veta, zvišanje socialne pomoči ostaja

Ljubljana, 25. aprila - Državni svetniki so danes z 12 glasovi za in 15 glasovi proti na javnem glasovanju zavrnili predlog odložilnega veta na novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki zvišuje denarno socialno pomoč. Svetniki so sicer različno ocenjevali upravičenost dviga socialne pomoči, bolj enotni pa so si bili v oceni, da je sprejemanje zakonov naloga DZ.