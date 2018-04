GZS po zvišanju socialne pomoči: Dodatnih 50 milijonov evrov za nedelo

Ljubljana, 20. aprila - V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so kritični do četrtkovega sprejema novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki zvišuje osnovni znesek minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči. Dvig bo po njihovem prepričanju znižal število tistih, ki se bodo aktivno zavzemali za novo zaposlitev, državo pa bo to stalo dodatnih 50 milijonov evrov.