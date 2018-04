Zavarovalnica Triglav izstopila iz lastništva Geoplina in Plinholda

Ljubljana, 25. aprila - Zavarovalnica Triglav je izstopila iz lastništva Geoplina in Plinholda. Izvedla so se namreč vsa dejanja po pogodbi o prodaji deležev v družbah Geoplin in Plinhold, ki jo je Triglav julija lani podpisal s Petrolom in SDH. Skupina Triglav je za deleža dobila 14,5 milijona evrov, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Triglava.