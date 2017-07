SDH in Petrol z zamenjavo deleža v Geoplinu in Plinholdu

Ljubljana, 27. julija - Slovenski državni holding (SDH) je v imenu države v sredo z Zavarovalnico Triglav in njeno družbo Salnal ter Petrolom podpisal pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v Geoplinu in Plinholdu. Skupina Triglav bo za to dobila 14,5 milijona evrov, transakcija pa bo zaključena po izpolnitvi odložnih pogojev, so sporočili iz SDH in Petrola.