Rohani podvomil v legitimnost zahteve po novem jedrskem sporazumu

Teheran, 25. aprila - Iranski predsednik Hasan Rohani je danes podvomil v legitimnost zahteve po novem jedrskem sporazumu, h kateremu sta v torek pozvala predsednika ZDA in Francije, Donald Trump in Emmanuel Macron. Iran namreč vztraja pri že sklenjenem dogovoru in se ne namerava pogajati o svojem raketnem programu, piše francoska tiskovna agencija AFP.