Izzivi Slovenije: Izobraževalni sistem še ni povsem pripravljen na talentirane mlade

piše Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 29. aprila - Nacionalni izobraževalni sistem je nemalokrat tarča kritik, a učenci in dijaki se na tekmovanjih in v mednarodnih raziskavah pogosto odlično odrežejo. Drži pa, da sistem prepoznavanja nadarjenih, ki bi tem omogočil optimalen razvoj, še ni do konca razvit, zato so mladi talenti, kot je Aleksej Jurca, precej odvisni od razumevanja in spodbud okolja.