Predsedujoči Svetu za človekove pravice Vojislav Šuc na prvem uradnem obisku v New Yorku

New York, 25. aprila - Predsedujoči Svetu ZN za človekove pravice veleposlanik Vojislav Šuc je v izjavi za STA ob prvem od treh rednih letnih poročil tretjemu odboru ZN v New Yorku dejal, da je sprožil proces izboljšanje delovanja Sveta za človekove pravice preko treh delovnih skupin in pričakuje konkretne predloge do konca decembra, ko mu poteče mandat.