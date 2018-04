Človekove pravice je treba varovati in se zanje boriti

Ljubljana, 19. aprila - Udeleženci okrogle mize ob 70. obletnici sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic so danes v Ljubljani opozorili na nujnost varovanja in boja za človekove pravice doma in v mednarodnem prostoru v času, ko se te pravice vse manj spoštujejo v vseh delih sveta. Izpostavili so pomen osveščanja o deklaraciji v izobraževanju in medijih.