Na vrhu ZN o izgradnji in vzdrževanju miru govorniki poudarili pomen preprečevanja spopadov in mediacije

New York, 25. aprila - Udeleženci dogodka na visoki ravni o izgradnji in vzdrževanju miru, ki ga je na sedežu ZN v torek in sredo organiziral predsednik 72. zasedanja Generalne skupščine Miroslav Lajčak, so poudarjali pomen novega pristopa do miru, preprečevanja spopadov in mediacije. Govoril je tudi državni sekretar na MZZ Andrej Logar.