Državni sekretar Logar na srečanju ZN o izgradnji in vzdrževanju miru

New York, 24. aprila - Državni sekretar na MZZ Andrej Logar se v New Yorku udeležuje dogodka na visoki ravni o izgradnji in vzdrževanju miru, ki ga organizira predsednik 72. zasedanja Generalne skupščine ZN Miroslav Lajčak. V New Yorku sta tudi predsednik Sveta za človekove pravice Vojislav Šuc in kandidatka za Odbor za človekove pravice Vasilka Sancin.