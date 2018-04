WhatsApp namerava zvišati spodnjo starostno omejitev na 16 let

Los Angeles, 25. aprila - Priljubljena aplikacija za pošiljanje sporočil WhatsApp bo v okviru nove uredbe EU o varstvu osebnih podatkov zvišala spodnjo starostno mejo s 13 na 16 let. Aplikacija sicer starosti ne bo strogo preverjala, ampak bodo uporabniki morali le potrditi, da so starejši od 16 let.