Evroposlanci zahtevajo, naj Zuckerberg pride v Evropski parlament

Strasbourg, 18. aprila - Evropski poslanci so v popoldanski razpravi o škandalu Facebook v Strasbourgu zahtevali, da ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg v zvezi z zlorabo podatkov pride v Evropski parlament in poda pojasnila. Številni so izpostavili, da so podatki vredni vse več, mnoge pa skrbi, ker zloraba podatkov lahko vpliva tudi na volitve.