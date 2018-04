Večer: Minusi zahodnega Balkana (25. 4.)

Maribor, 24. aprila - Kaj se dogaja z zahodnim Balkanom, kot se zadnja leta reče državam, nastalim na ruševinah Jugoslavije minus menda Slovenija in Hrvaška, toda plus Albanija in seveda Kosovo? Je Bosna in Hercegovina pred razpadom, Kosovo pred priključitvijo Albaniji, Makedonija pred razkosanjem, se v Večeru sprašuje Boris Jaušovec.