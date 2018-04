Delo: Ko bodo zdravniki odšli, bolnišnic ne bo več (24. 4.)

Ljubljana, 24. aprila - Kar naprej je v zraku "razpad" zdravstva. Zdravniki so opozarjali na neobnovljene stavbe, na predolgo čakajoče bolnike. Pripovedovali so o utrujenosti. Ni bilo jasno, kaj je prava točka razpada. Zdaj zdravniki molčijo. In odhajajo. To je razpad sistema, v Delu piše Milena Zupanič.