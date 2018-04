Šefic s kolegi v regiji o stanju in obvladovanju ilegalnih migracij

Beograd, 24. aprila - Državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic se je na delovnih pogovorih s kolegi v Zagrebu in Beogradu, pred tem pa v Tirani, pogovarjal o razmerah na področju ilegalnih migracij in njihovem skupnem obvladovanju. Kot je povedal za STA, so se dogovorili za operativen pretok informacij, vrsto pobud in idej pa bodo še preučili.