Večer: Začasna pomoč (24. 4.)

Maribor, 23. aprila - Vsakič, ko se predlaga dvig denarne socialne pomoči ali minimalne plače, se vname nerazumna debata. Ko je leta 2010 minister Svetlik minimalno plačo zvišal s 459 na 562 evrov neto, je bil pogrom. In nič drugače ni danes, ko so časi boljši kot pred leti, a ljudem se to kaj dosti ne pozna v žepu, v Večeru piše Tanja Fajnik Milakovič.