Večer: Prozahodno zdravje (23. 4.)

Maribor, 23. aprila - Tri leta že NIJZ preverja zdravje v slovenskih občinah po 34 kazalnikih. In tri leta iz tega izpelje, da so ljudje na zahodu bolj zdravi kot na vzhodu. Kar v resnici ni presenečenje. Denar seveda ne more kupiti vsega, lahko pa v določeni meri kupi tudi zdravje. In na zahodu ga je več, v Večeru piše Jana Juvan.