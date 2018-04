Na čelu Planinske zveze Slovenije po novem Jože Rovan

Šoštanj, 21. aprila - Na redni letni skupščini Planinske zveze Slovenije so za mandatno obdobje 2018-2022 za novega predsednika zveze izvolili Jožeta Rovana. Predstavili in potrdili so tudi programske smernice za prihodnja štiri leta in projekt postavitve nove planinske koče na Korošici. Za njeno gradnjo bodo odraslim članom članarino za leto 2019 povišali za en evro.