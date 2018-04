V TNP pozivajo k uporabi označenih planinskih poti

Bled, 9. aprila - Območje Triglavskega narodnega parka (TNP) je izjemno priljubljen cilj številnih obiskovalcev gorskega sveta. Vendar pa so v gorah tla izredno podvržena erozijskim procesom. Le uporaba označenih poti pripomore k varovanju življenjskega prostora prostoživečih živali in ohranjanju vedno vabljive planinske vegetacije, so sporočili iz zavoda TNP.