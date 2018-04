Skupina G20 se je izognila razpravi o trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko

Washington, 21. aprila - Finančni ministri in guvernerji centralnih bank skupine 20 najpomembnejših svetovnih gospodarstev (G20) na petkovem srečanju, ki je potekalo v okviru spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke, niso razpravljali o pereči problematiki - trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko.