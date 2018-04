Odbor DZ zaradi obstrukcije ni obravnaval predloga glede voznikov gasilskih vozil

Ljubljana, 20. aprila - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor danes zaradi nesklepčnosti - sejo so obstruirali člani iz SD, DeSUS, SDS in NSi - ni obravnaval predlog novele zakona o voznikih, s katero bi na predlog SMC gasilci z izpitom kategorije B lahko izjemoma vozili tudi gasilska vozila, težja od 3,5 tone, a največ do 5,5 tone.