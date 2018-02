Po predlogu novele SMC bi lahko gasilci z izpitom kategorije B vozili tudi težja gasilska vozila

Ljubljana, 15. februarja - Poslanci SMC so pripravili predlog novele zakona o voznikih, po kateri bi gasilci z izpitom kategorije B lahko izjemoma vozili tudi gasilska vozila, težja od 3,5 tone, a največ do 5,5 tone. To bi gasilskim društvom bistveno olajšalo zagotavljanje operativne pripravljenosti, so poudarili na predstavitvi novele na sedežu Gasilske zveze Slovenija.