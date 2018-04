Učenci Osnovne šole Gustava Šiliha z novim muzikalom

Selnica ob Dravi, 22. aprila - Učenci in mentorji Osnovne šole Gustava Šiliha iz Maribora, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, so pripravili novo predstavo. Gre za muzikal z naslovom Dekle, ki je ljubilo zvezdo. Premiera bo v torek v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi. Za osebe s posebnimi potrebami so takšni projekti velikega pomena.