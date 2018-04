BKS Bank lani z rekordnim dobičkom

Ljubljana, 20. aprila - Koroška BKS Bank, ki ima podružnico tudi v Sloveniji, je lani ustvarila 68 milijonov evrov dobička iz poslovanja, kar je 47,3 odstotka več kot leto prej in največ doslej. Novi kreditni posli so dosegli 1,5 milijarde evrov. Bančno in lizinško poslovanje v Sloveniji je k letnemu dobičku prispevalo štiri milijone evrov.