Industrijski proizvodi marca dražji

Ljubljana, 20. aprila - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se marca zvišale tako na mesečni kot letni ravni, in sicer je bila rast 0,1- oz. 2,2-odstotna. Cene izvoznih proizvodov so se na mesečni ravni znižale, kar je prvi mesečni upad po aprilu 2016, medtem ko so se proizvodi za prodajo na domačem trgu podražili, je danes objavil statistični urad.