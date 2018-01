Cene industrijskih proizvodov lani navzgor

Ljubljana, 19. januarja - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se lani glede na leto poprej zvišale za 2,2 odstotka. Najizraziteje so se zvišale v proizvodnji kovin, najizraziteje znižale pa v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode. Decembra so se cene na mesečni ravni zvišale za 0,2 odstotka, navaja državni statistični urad.