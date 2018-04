V maratonu nadzora hitrosti 824 prekoračitev

Ljubljana, 19. aprila - V sredinem maratonu nadzora hitrosti so policisti ugotovili kar 824 prekoračitev omejitve hitrosti. Največ voznikov je prehitro vozilo v naselju, in sicer 602. Na avtocesti je prehitro vozilo 150 voznikov, na cestah zunaj naselij pa 72 voznikov. Sicer pa so vozniki nadzor sprejeli pozitivno, so zapisali na spletni strani policije.