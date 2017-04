V sredo v maratonu nadzora hitrosti 1136 prekrškarjev

Ljubljana, 20. aprila - Policisti so v sredo v okviru maratona nadzora hitrosti izvajali nadzor na več kot 600 lokacijah. Večinoma so vozniki tovrstni nadzor sprejeli pozitivno in prilagodili hitrost vožnje, vseeno pa so policisti v 12-urnem nadzoru ugotovili kar 1136 kršitev, je policija zapisala na spletni strani.