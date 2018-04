Pisatelji na Bledu za najnevarnejše izpostavili zidove v srcih ljudi

Bled, 19. aprila - Udeleženci 50. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu so se na današnji dopoldanski okrogli mizi Odbora pisateljev za mir posvetili temi Zid, ograja, meja. Poudarili so, da so najnevarnejši zidovi v srcih ljudi in poudarili pomen stalnega izpostavljanja resnice, pravice ter vrednot.