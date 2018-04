Na letošnjem srečanju Pahorja z mladimi tudi nobelovka Ebadijeva

Ljubljana, 17. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je tudi letos pripravil pogovor z dijaki, ki sodelujejo v projektu Obrazi prihodnosti. Mladi so se tokrat srečali s prejemnico Nobelove nagrade za mir v letu 2003 Shirin Ebadi. Ta se je v pogovoru dotaknila družbenopolitičnih tem s področja človekovih pravic in miru, so sporočili iz urada predsednika republike.