Na dražbi v New Yorku številni Princeovi predmeti

New York, 20. aprila - Newyorška avkcijska hiša Julien's Auctions je meseca maja napovedala dražbo več kot 150 predmetov, ki so bili v lasti pred dvema letoma preminulega glasbenika Princea, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med njimi bodo oblačila, instrumenti, pa tudi fotografije in nagrade ter studijska oprema.