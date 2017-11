Za Princeovo zelenomodro kitaro iztržili 600.000 evrov

Los Angeles, 7. novembra - Zelenomodro kitaro lani preminulega glasbenika Princea, s katero se je na odrih, v studiih in fotografiranjih pojavljal v poznih 80. in zgodnjih 90. letih minulega stoletja, so konec tedna na dražbi avkcijske hiše Julien's Auctions prodali za 600.000 evrov, poročajo tuji mediji.