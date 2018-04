Sodelovanje med podjetji in vlagatelji prinaša obojestranske koristi

Ljubljana, 19. aprila - Vstopa vlagatelja v lastniško strukturo podjetja ne bi smeli obravnavati le kot pridobivanje lastništva, temveč predvsem kot priložnost za medsebojno sodelovanje, rast in razvoj, so poudarili udeleženci današnjega poslovnega zajtrka v organizaciji AmCham Slovenija. Sodelovanje je zelo koristno tudi med malimi in srednjimi ter velikimi podjetji.